Москва18 ноя Вести.В Москве начался сильный снегопад. Столичный Дептранс рекомендовал горожанам пересесть на метро.

В связи с ухудшением погодных условий рекомендуем для поездок воспользоваться метро… Оно работает по расписанию независимо от погоды говорится в канале MAX ведомства

Если поездка на автомобиле необходима, рекомендуется избегать часов разъездов: с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. На дорогу придется заложить дополнительное время.

Водителей большегрузов призвали заранее планировать маршрут, избегать крутых подъемов и быть предельно внимательными.