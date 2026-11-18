Москва18 нояВести.В Москве начался сильный снегопад. Столичный Дептранс рекомендовал горожанам пересесть на метро.
В связи с ухудшением погодных условий рекомендуем для поездок воспользоваться метро… Оно работает по расписанию независимо от погодыговорится в канале MAX ведомства
Если поездка на автомобиле необходима, рекомендуется избегать часов разъездов: с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00. На дорогу придется заложить дополнительное время.
Водителей большегрузов призвали заранее планировать маршрут, избегать крутых подъемов и быть предельно внимательными.