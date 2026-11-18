Москва18 нояВести.В Москве и Подмосковье продолжает идти сильный снег. В связи с этим прокат электросамокатов временно приостановлен. Информация размещена в MAX Дептранса.
Максим Ликсутов сообщил, что операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условийговорится в мессенджере
Владельцам личных самокатов и велосипедов рекомендовано также отказаться от поездок.
По прогнозу синоптиков, снег в столице будет идти в течение всего дня, а 19 ноября сменится дождем. При этом температура опустится ниже нормы.