Прокат электросамокатов в Москве и области приостановлен из-за снегопада

Из-за снегопада прокат электросамокатов в Москве и области приостановлен Прокат электросамокатов в Москве и области приостановлен из-за снегопада

Москва18 ноя Вести.В Москве и Подмосковье продолжает идти сильный снег. В связи с этим прокат электросамокатов временно приостановлен. Информация размещена в MAX Дептранса.

Максим Ликсутов сообщил, что операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили поездки на паузу до улучшения погодных условий говорится в мессенджере

Владельцам личных самокатов и велосипедов рекомендовано также отказаться от поездок.

По прогнозу синоптиков, снег в столице будет идти в течение всего дня, а 19 ноября сменится дождем. При этом температура опустится ниже нормы.