Прокат электросамокатов и велосипедов приостановлен в Москве из-за непогоды

В столице приостановлен прокат электросамокатов и велосипедов Прокат электросамокатов и велосипедов приостановлен в Москве из-за непогоды

Москва4 ноя Вести.В Москве приостановлен прокат электросамокатов и велосипедов из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

Отмечается, что поездки на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) пока небезопасны.

Как рассказал Максим Ликсутов (заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности. — Ред.), в связи с ухудшением погодных условий все операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу. Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погода говорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере МАХ

Владельцам личных самокатов и велосипедов также рекомендовали временно пользоваться городским транспортом.

Ранее в этот день москвичам рассказали о погоде на ближайшие два дня.