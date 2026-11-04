Москва4 нояВести.В Москве приостановлен прокат электросамокатов и велосипедов из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
Отмечается, что поездки на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) пока небезопасны.
Как рассказал Максим Ликсутов (заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности. — Ред.), в связи с ухудшением погодных условий все операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили работу. Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погодаговорится в сообщении, опубликованном в канале дептранса в мессенджере МАХ
Владельцам личных самокатов и велосипедов также рекомендовали временно пользоваться городским транспортом.
Ранее в этот день москвичам рассказали о погоде на ближайшие два дня.