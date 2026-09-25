Москва25 сенВести.На двух участках МЦД в Москве введены временные ограничения на движение поездов. Об этом сообщает Московская железная дорога.
Это связано с работами подрядной организации, которой понадобилось больше времени для их завершения.
В настоящее время временно ограничено движение поездов на участке от Марьиной рощи до Рижской для поездов МЦД-2 и от Площади трех вокзалов до Рижской на МЦД-4говорится в MAX
На фоне этого поезда вынуждены курсировать по укороченным маршрутам.
В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для возобновления движения на участке.