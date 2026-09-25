МЖД: временно ограничено движение поездов на участках МЦД-2 и МЦД-4

На двух участках МЦД в Москве временно ограничено движение поездов МЖД: временно ограничено движение поездов на участках МЦД-2 и МЦД-4

Москва25 сен Вести.На двух участках МЦД в Москве введены временные ограничения на движение поездов. Об этом сообщает Московская железная дорога.

Это связано с работами подрядной организации, которой понадобилось больше времени для их завершения.

В настоящее время временно ограничено движение поездов на участке от Марьиной рощи до Рижской для поездов МЦД-2 и от Площади трех вокзалов до Рижской на МЦД-4 говорится в MAX

На фоне этого поезда вынуждены курсировать по укороченным маршрутам.

В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для возобновления движения на участке.