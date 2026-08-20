Мэр Комо запретил велосипеды в центре города после попадания под электросамокат Мэр Комо вынес запреты на велосипеды в центре, попав под электросамокат

Москва20 авг Вести.Мэр итальянского Комо Алессандро Рапинезе запретил передвижение на велосипедах и электросамокатах в центре города после того, как попал под электросамокат. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на итальянское агентство Ansa.

Запрет вступает в силу с сентября. Движение на велосипедах, электросамокатах и электровелосипедах будет закрыто на 30 улицах в исторической части города, которая обнесена крепостными стенами. Решение градоначальника вызвало обширную негативную реакцию как у политиков разного толка, так и у общественности, считающей, что таким образом мэр сводит личные счеты.

Меня обвиняют в принятии этой меры потому, что меня сбил электросамокат, - и это правда. Люди действуют, исходя из собственного опыта, и я знаю, что такое - попасть под удар этих зверей Прокомментировал свое решение Рапинезе

Инцидент с мэром и электросамокатом произошел в июне. Неизвестный сбил градоначальника сразу после того, как тот вышел из здания мэрии. Активисты, несогласные с новой мерой, начали собирать подписи под петицией за отмену запрета. Также противники мэра намереваются провести велопарад по тем самым улицам, где будет запрещено их движение.

Ранее 20 августа сообщалось, что Росстандарт обновил ГОСТ по требованиям средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся в том числе электросамокаты и гироскутеры, в плане усиления мер безопасности, и обновленные правила вступят в силу с 1 октября 2027 года.