В Волгоградской области за брошенные электросамокаты будут штрафовать компании

Москва28 мая Вести.Волгоградская областная дума информирует о принятии поправок в Кодекс региона об административной ответственности, которые впервые устанавливают штрафные санкции за нарушение правил размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В сообщении отмечается, что хаотично оставленные самокаты перекрывают тротуары, газоны и подходы к остановкам и магазинам, создают неудобства для пешеходов, маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

говорится в публикации на сайте Волгоградской облдумы

Так, за размещение электросамокатов в местах, не предназначенных для их стоянки, должностные лица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица – от 80 до 100 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы, отмечается в сообщении, предусмотрены и за нарушения при организации легальных парковок.