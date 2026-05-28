Москва28 маяВести.Волгоградская областная дума информирует о принятии поправок в Кодекс региона об административной ответственности, которые впервые устанавливают штрафные санкции за нарушение правил размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ).
В сообщении отмечается, что хаотично оставленные самокаты перекрывают тротуары, газоны и подходы к остановкам и магазинам, создают неудобства для пешеходов, маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
Так, за размещение электросамокатов в местах, не предназначенных для их стоянки, должностные лица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица – от 80 до 100 тысяч рублей.
Аналогичные штрафы, отмечается в сообщении, предусмотрены и за нарушения при организации легальных парковок.