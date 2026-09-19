Москва19 сен Вести.В текущем сезоне в Москве сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Максима Ликсутова.

Уточняется, что речь идет о городских велосипедах.

С начала сезона проката количество происшествий с городскими велосипедами сократилось на 57% по сравнению с прошлым годом приводит слова чиновника агентство

Максим Ликсутов подчеркнул, что сейчас в Москве введены эффективные меры безопасности при прокате. Аренда доступна с 18 лет после верификации через Mos ID, весь транспорт – девять тысяч велосипедов и четыре тысячи электроскутеров, оснащен государственными номерами. Также ведется усиленное информирование пользователей о правилах дорожного движения.

Кроме того, в Москве действует ограничение максимальной скорости движения велосипедов, оно составляет 25 километров в час. Также в городе есть локации, где прокатный транспорт замедляется автоматически.