Дептранс рекомендует воспользоваться метро из-за перекрытий в ЦАО в четверг

Столичный Дептранс предупредил о перекрытиях в центре Москвы 1 октября Дептранс рекомендует воспользоваться метро из-за перекрытий в ЦАО в четверг

Москва30 сен Вести.Столичный Дептранс рекомендовал воспользоваться метро для поездок в центр Москвы в четверг, 1 октября.

Специалисты советуют поехать на подземке из-за возможных временных ограничений движения на территории Центрального административного округа.

Завтра днем возможны временные ограничения движения в ЦАО. Для поездок в центр рекомендуем использовать метро. Так будет быстрее и надежнее говорится в публикации ведомства в MAX

Водителям советуют строить маршрут заранее и быть готовым внести в него коррективы, использовать навигатор, а также заложить больше времени на дорогу.