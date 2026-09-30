Москва30 сенВести.Столичный Дептранс рекомендовал воспользоваться метро для поездок в центр Москвы в четверг, 1 октября.
Специалисты советуют поехать на подземке из-за возможных временных ограничений движения на территории Центрального административного округа.
Завтра днем возможны временные ограничения движения в ЦАО. Для поездок в центр рекомендуем использовать метро. Так будет быстрее и надежнееговорится в публикации ведомства в MAX
Водителям советуют строить маршрут заранее и быть готовым внести в него коррективы, использовать навигатор, а также заложить больше времени на дорогу.