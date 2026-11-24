Москва24 нояВести.Столичный Дептранс обратился к москвичам с рекомендацией воспользоваться метро из-за снегопада.
Как следует из сообщения ведомства, опубликованного в MAX, водителей просят отложить поездки на автотранспорте до вечера.
Для поездок выбирайте метро. Поездки на автомобиле рекомендуем отложить до 20.00говорится в публикации
Отмечается, что в настоящее время в городе фиксируется интенсивное движение из-за снегопада, загруженность дорог достигла семи баллов, средняя скорость потока составляет 24 километра в час.