На фоне снегопада москвичей просят отказаться от поездок на машинах до вечера Дептранс Москвы рекомендует отложить поездки на авто из-за снегопада

Москва24 ноя Вести.Столичный Дептранс обратился к москвичам с рекомендацией воспользоваться метро из-за снегопада.

Как следует из сообщения ведомства, опубликованного в MAX, водителей просят отложить поездки на автотранспорте до вечера.

Для поездок выбирайте метро. Поездки на автомобиле рекомендуем отложить до 20.00 говорится в публикации

Отмечается, что в настоящее время в городе фиксируется интенсивное движение из-за снегопада, загруженность дорог достигла семи баллов, средняя скорость потока составляет 24 километра в час.