Росавиация предупредила об отмене рейсов из-за грядущего снегопада в Москве Росавиация: из-за снегопада в Москве возможны отмены рейсов

Москва23 ноя Вести.Росавиация предупреждает пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов из-за грядущего снегопада в Москве. Информация об этом опубликована в канале ведомства в MAX.

По прогнозам синоптиков, 24 ноября и до конца суток 25 ноября в столице ожидаются снег, местами сильный, ветер с порывами до 17 м/с, а также метель.

В связи с ухудшением погоды возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов сказано в сообщении

В ведомстве рекомендовали пассажирам следить за актуальной информацией, опубликованной на онлайн-табло аэропортов и в чат-ботах авиагаваней и перевозчиков.

В Росавиации подчеркнули, что все аэропортовые службы готовы к работе в усиленном режиме: для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров при необходимости будет задействован дополнительный персонал.