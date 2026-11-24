Столичные аэропорты сообщили о готовности к сильнейшему снегопаду Аэропорты московского авиаузла сообщили о подготовке к сильнейшему снегопаду

Москва24 ноя Вести.В аэропортах московского авиаузла созданы необходимые запасы реагентов и подготовлена снегоуборочная техника для противодействия сильному снегопаду, который ожидается в столичном регионе во вторник, 24 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные авиагаваней Шереметьево, Внуково и Жуковский.

В аэропортах заверили, что располагают всеми необходимыми ресурсами для надежного обеспечения взлетно-посадочных операций, наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров в любых погодных условиях. При этом администрации воздушных гаваней рекомендуют пассажирам заблаговременно приезжать в аэропорты с учетом погодных условий.

Ранее сообщалось, что во вторник и среду, 24 и 25 ноября, в московском регионе может выпасть до 20 см снега.

Росавиация предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов из-за грядущего ненастья в столице.