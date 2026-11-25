Движение транспорта на МКАД осложнено из-за снегопада Дептранс: движение транспорта на МКАД осложнено

Москва25 ноя Вести.В связи с обильным снегопадом в столичном регионе движение транспорта на отдельных участках Московской кольцевой автодороги (МКАД) осложнено. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Движение на некоторых участках МКАД и прилегающих съездах осложнено. Коммунальные службы работают в усиленном режиме говорится в канале Дептранса в MAX

Ранее синоптики предупреждали, что столичном регионе может выпасть до 20 см снега.