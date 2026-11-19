Москва19 ноя Вести.Старые автомобильные покрышки нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором или вывозить на городские свалки. За нарушение правил утилизации гражданам может грозить штраф до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 250 тысяч рублей. Об этом RT рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Эксперт объяснил, что покрышки долго разлагаются и загрязняют окружающую среду. При этом существует несколько способов избавиться от них без вреда для природы, отметил специалист.

По словам Ладушкина, если шины еще пригодны для использования, несмотря на значительный износ, их можно попробовать продать на вторичном рынке.

Часто подобные покрышки покупают на один месяц или даже несколько недель, если автомобиль нужно переместить на ремонт в СТО, или выставить на продажу, а колеса, которые были на нем, пришли в негодность и не держат давление сказал эксперт

Еще один вариант, по его мнению, – обратиться в шиномонтажную мастерскую. Некоторые сервисы отправляют старые покрышки на утилизацию и готовы забрать их за небольшую доплату.

Ранее автожурналист и блогер Иван Зенкевич раскрыл секреты безопасности автомобильных шин. Он отметил, что их пора менять, когда протектор истончается меньше допустимой нормы.