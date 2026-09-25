© Новый холодильник нельзя не только заполнить едой, но и увидеть невооружённым глазом., Globallookpress

Россиянам напомнили о штрафах за выброшенную бытовую технику Эксперт Зуев объяснил, как правильно утилизировать старую бытовую технику

Москва25 сен Вести.Старую бытовую технику нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, поскольку содержащиеся в ней компоненты могут загрязнять окружающую среду. Об этом RT рассказал кандидат технических наук, заведующий кафедрой цифровых и аддитивных технологий ИПТИП РТУ МИРЭА Владимир Зуев.

По словам эксперта, холодильники, стиральные машины, телевизоры и другая бытовая техника содержат тяжелые металлы, фреоны и пластик, который разлагается сотни лет.

Если техника еще работает, у вас есть несколько вариантов. Можно продать ее на сервисе объявлений, честно указав состояние и недостатки. Можно сдать на металлолом – цена зависит от веса. Если техника сломалась, ситуация тоже решаема. Крупные торговые сети электроники принимают старую технику на утилизацию сказал Зуев

Причем утилизировать холодильники и другую крупногабаритную технику должны специалисты. При самостоятельной сдаче холодильника эксперт рекомендовал предварительно убедиться, что выбранная организация располагает лицензией Росприроднадзора.

За неправильную утилизацию предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме напомнили о компенсациях за бытовую технику, которая пришла в негодность из-за скачка напряжения или отключения электричества.