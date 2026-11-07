Эксперт Ерицян: доптраты на машину могут достигать 20 тыс. рублей в месяц

Названы скрытые расходы при владении автомобилем Эксперт Ерицян: доптраты на машину могут достигать 20 тыс. рублей в месяц

Москва7 ноя Вести.Владение автомобилем обходится в среднем в 10-40 тыс. рублей в месяц в зависимости от условий эксплуатации, однако водители часто не учитывают дополнительные расходы на парковки, платные дороги и хранение сезонных шин. Об этом RT рассказал автоэксперт, исполнительный директор управления по работе с партнерами "Сбербанк Лизинг" Ашот Ерицян.

По словам специалиста, аренда парковочного места в крупных городах может стоить от 5 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц, а хранение комплекта сезонной резины – 4-6 тыс. рублей за сезон. Кроме того, автомобилистам стоит учитывать расходы на платные дороги, в том числе проезд по Московскому скоростному диаметру в определенные часы.

Автомобиль, который не эксплуатируется, точно так же требует расходов отметил Ерицян

Он пояснил, что во время длительной стоянки может разрядиться аккумулятор или могут заржаветь тормозные механизмы.

Эксперт посоветовал периодически проверять техническое состояние машины и не отказываться от планового обслуживания даже при редких поездках.

Ранее автоэксперт Евгений Ладушкин рассказал, что водителям, которые преимущественно передвигаются по городу и редко выезжают за его пределы, зимой достаточно фрикционных шин, известных как "липучки". По его словам, в крупных городах автомобили чаще ездят по мокрому асфальту и водно-снежной каше.