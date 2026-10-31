В России стал популярен гаражный флиппинг Baza: россияне стали активно зарабатывать на перепродаже старых гаражей

Москва31 окт Вести.В России стала популярна новая схема получения пассивного дохода – гаражный флиппинг. Россияне покупают старые гаражи, приводят их в порядок и сдают в аренду. Об этом сообщает Baza.

Новый объект для заработка — гаражи. Их скупают, приводят в порядок и сдают в аренду в качестве студий, пространств для творчества и работы. Самые предприимчивые перепродают в несколько раз дороже — "плюс" может доходить до нескольких миллионов отмечается в сообщении

По данным канала, в Москве гараж стоит примерно 1,5-2 миллиона рублей, в аренду его можно сдать за 15-35 тысяч рублей. Примерно за семь лет таким образом окупаются вложения.

В Санкт-Петербурге же инвестиция вернется примерно за пять лет.

Россияне сдают гаражи под машины, мотоциклы, мастерские, склады и пространства для предпринимательской деятельности, например, студии маникюра.