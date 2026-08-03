Москва3 авгВести.Большинству россиян (59%) не нравится, что их соседи курят на балконах, потому что летом, когда окна открыты, запах и дым проникают во все квартиры. Это следует из результатов опроса KP.RU, в котором принимали участие 2,4 тысячи человек.
По словам респондентов, дым от сигарет проникает в квартиры некурящих жильцов через окна, что в итоге доставляет дискомфорт всем жильцам. Люди отмечают, что пассивными курильщиками становятся даже дети.
При этом 34% опрошенных россиян спокойно относятся к сторонним запахам у себя дома. О некурящих соседях сообщили только 5% респондентов.
Врач-офтальмолог Зарина Курачинова ранее предупреждала, что зрение человека может ухудшиться из-за токсического воздействия в результате курения. Кроме того, эта вредная привычка является главным фактором риска возникновения рака легкого, заявил директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.
Начать процесс отказа от курения человеку может помочь смена привычных жизненных ритуалов, сообщала ведущий врач-терапевт цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Шитова. По ее словам, также нужно четко наметить день отказа от курения и обязательно оповестить об этом близких.