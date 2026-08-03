Россияне рассказали, мешают ли им курящие соседи KP.RU: 59% опрошенных россиян признались, что им мешают соседи-курильщики

Москва3 авг Вести.Большинству россиян (59%) не нравится, что их соседи курят на балконах, потому что летом, когда окна открыты, запах и дым проникают во все квартиры. Это следует из результатов опроса KP.RU, в котором принимали участие 2,4 тысячи человек.

По словам респондентов, дым от сигарет проникает в квартиры некурящих жильцов через окна, что в итоге доставляет дискомфорт всем жильцам. Люди отмечают, что пассивными курильщиками становятся даже дети.

При этом 34% опрошенных россиян спокойно относятся к сторонним запахам у себя дома. О некурящих соседях сообщили только 5% респондентов.

Врач-офтальмолог Зарина Курачинова ранее предупреждала, что зрение человека может ухудшиться из-за токсического воздействия в результате курения. Кроме того, эта вредная привычка является главным фактором риска возникновения рака легкого, заявил директор НМИЦ онкологии имени Н.Н​​​. Блохина Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ Иван Стилиди.

Начать процесс отказа от курения человеку может помочь смена привычных жизненных ритуалов, сообщала ведущий врач-терапевт цифровой клиники Страхового дома ВСК Екатерина Шитова. По ее словам, также нужно четко наметить день отказа от курения и обязательно оповестить об этом близких.