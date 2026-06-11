Исследование: родители считают окна самым опасным местом для детей в доме Каждый третий родитель сталкивался с травмированием детей дома - исследование

Москва11 июн Вести.Каждый третий родитель за последний год сталкивался с травмами или опасными ситуациями, произошедшими с ребенком дома, выяснили аналитики "Лемана ПРО". При этом 93 процента опрошенных считают свое жилье безопасным для детей.

В опросе участвовало около тысячи респондентов со всей России. Это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, у которых есть дети младше 10 лет.

Согласно полученным данным, 36 процентов родителей сообщили, что в течение года их ребенок попадал в опасную ситуацию или травмировался дома. Каждый шестой из них (16 процентов) говорил о нескольких таких случаях за год.

Самые частые несчастные случаи выглядели так: ребенок дотрагивался до горячих поверхностей (41 процент), защемлял пальцы дверью (39 процентов), тянулся к розеткам или проводам (38 процентов). Еще по 25 процентов опрошенных сталкивались с попытками детей открыть окно или выйти на балкон, а также с ситуациями, когда мебель могла опрокинуться на ребенка.

При этом подавляющее большинство участников, а именно 93 процента, назвали свой дом безопасным или скорее безопасным для детей. Самыми рискованными зонами родители считают окна (46 процентов) и электрику с розетками (44 процента). Далее идут кухня (32 процента), балкон (30 процентов) и места хранения лекарств (27 процентов). Восемь процентов опрошенных заявили, что не видят в своем доме никаких зон риска.

Несмотря на такую уверенность, многие семьи пренебрегают базовыми мерами защиты. Только 46 процентов установили блокираторы или ограничители открывания окон. Оконные ручки с ключом используют 38 процентов. Мебель крепят к стене лишь 28 процентов респондентов. А 8 процентов признались, что не применяют никаких специальных средств детской безопасности дома.

Наиболее популярным средством защиты оказались заглушки для розеток: их используют 62 процента опрошенных. Доступ к лекарствам ограничивают 52 процента семей. Защиту острых углов мебели применяют 43 процента, а защиту от доступа к бытовой химии — 41 процент.

Главная причина, по которой родители отказываются от дополнительных мер, не в дороговизне или недоступности решений. Половина опрошенных (50 процентов) просто не думали об этом как о реальной проблеме. Еще 25 процентов уверены, что ребенок постоянно находится под присмотром.

Родители хотели бы получать более понятные и практичные рекомендации по организации безопасного пространства. Готовые подборки решений для разных зон дома ждут 41 процент опрошенных. Наглядные примеры безопасного дома хотели бы видеть 33 процента. Четкий список базовых мер безопасности нужен 31 проценту.

Руководитель направления "Разнообразие и инклюзия" компании "Лемана ПРО" Екатерина Фокина прокомментировала результаты исследования.

Результаты нашего опроса показали: большинство родителей искренне считают дом самым безопасным местом для своих детей. И это действительно так, но иногда неожиданные ситуации напоминают нам, что можно сделать пространство ещё безопаснее. Часто это решается просто: установкой ограничителя открывания окон, защиты розеток заглушками, закреплением мебели, аккуратной организацией хранения бытовой химии и лекарств или размещением противоскользящих ковриков. Такие мелочи не требуют больших усилий, зато дарят спокойствие. Мы рады, что всё больше родителей обращают внимание на безопасность дома, и готовы помочь не только подборкой удобных решений, но и полезными рекомендациями, чтобы вы чувствовали себя увереннее, а дети могли свободно и безопасно исследовать мир сказала Фокина

Исследование приурочили к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.