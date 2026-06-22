Москва22 июн Вести.Офисные сотрудники в жаркую погоду часто ссорятся на рабочем месте из-за запахов еды и духов, а также из-за работы кондиционеров и открытых окон. бытовые конфликты по указанным вопросам возникают практически в каждом втором коллективе, отметила HR-директор Level Group Валентина Романова.

В комментарии NEWS.ru Романова отметила, что 54% респондентов называют кондиционеры и открытые окна главным поводом для споров. При этом, каждый третий работник признался, что хотя бы раз сам становился их инициатором.

Комфортная температура для разных людей может существенно отличаться. Пока одна часть коллектива пытается спастись от жары и просит сделать воздух прохладнее, другая надевает свитер сказала Романова

Запахи являются еще одним сезонным раздражителем, эту причину споров назвали 32% опрошенных, отметила специалист. Она отметила, что в жару аромат парфюма или еды ощущается заметно сильнее, особенно в небольших помещениях.

В летний период возникают также и сложности с одеждой. Дело в том, что ткань быстрее мнется и теряет опрятный вид, что только добавляет дискомфорт.

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин ранее напомнил о праве сотрудника перейти на дистанционную работу, даже если в его трудовом договоре изначально не прописан такой формат. По его словам, такое правило закреплено в ст. 72 ТК РФ. Однако сделать это можно только с согласия обеих сторон — и работника, и работодателя.