Юрист рассказал, как законно решить конфликты с соседями Юрист Зиновьев: за мусор, шум и шашлыки на балконе соседям грозят штрафы

Москва5 окт Вести.Разобраться с наиболее распространенными конфликтами между соседями можно с помощью полиции, управляющей компании и других ведомств. О том, как действовать в таких ситуациях, KP.RU рассказал юрист Константин Зиновьев.

Если сосед оставляет мусор в подъезде, нарушение стоит зафиксировать на фото или видео и обратиться в полицию и управляющую компанию. За это может последовать штраф от 100 до 500 рублей.

При шуме сначала необходимо убедиться, что сосед нарушает установленное в регионе время тишины. В таком случае также следует зафиксировать нарушение и вызвать полицию. Размер штрафа зависит от региона и в среднем составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

[Если сосед] пьет в подъезде или возле дома. Опять же вызывайте полицию. Тут нарушение сразу двух статей КоАП РФ – 20.20 ("Распитие алкоголя в запрещенном месте") и 20.21 ("Появление в общественном месте в состоянии опьянения, которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность"). Тут наказание варьируется – штраф от 500 до 1500 рублей или вовсе арест на 15 суток посоветовал специалист

Отдельно он отметил ситуацию с шашлыками на балконе. Использование мангала с открытым огнем может рассматриваться как нарушение требований пожарной безопасности, за которое предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В таком случае следует обратиться в МЧС и полицию, предварительно зафиксировав происходящее.

Курение на балконе само по себе законодательством не запрещено. Однако если дым постоянно попадает в квартиру соседей и мешает им, жильцы могут попытаться добиться компенсации морального вреда через суд, предварительно собрав доказательства и обратившись в полицию.

Ранее страховщик рассказал, что делать, если затопили соседи. В подобной ситуации необходимо действовать быстро и последовательно.