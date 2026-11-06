Юрист Соловьев: фото и экспертиза нужны для борьбы с курильщиками на балконе

Россиянам рассказали, как бороться с курильщиками на балконе Юрист Соловьев: фото и экспертиза нужны для борьбы с курильщиками на балконе

Москва6 ноя Вести.Важно предоставить доказательства в виде фото, а также провести экспертизу воздуха для борьбы с курильщиками на балконе общего пользования в многоквартирных жилых домах. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам специалиста, факт систематического курения необходимо подтвердить документально.

Для этого можно вести фото- и видеосъемку, фиксировать время и место курения, привлекать свидетелей, а также сделать экспертизу воздуха приводит RT слова Соловьева

Юрист добавил, что человек может потребовать компенсацию морального вреда, если суд установит факт воздействия на него дыма от курения соседа.

Ранее второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что жильцы многоквартирного дома могут требовать компенсацию морального вреда от соседей, которые курят возле подъезда, а также распространяют табачный дым в квартиры.