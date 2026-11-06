Жильцы вправе требовать компенсацию за курение у подъезда Суд подтвердил право жильцов требовать компенсацию за курение у подъезда

Москва6 ноя Вести.Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что жильцы многоквартирного дома могут требовать компенсацию морального вреда от соседей, которые курят возле подъезда и распространяют табачный дым в квартиры. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе суда.

Поводом для разбирательства стал иск жильцов к соседу, который регулярно курил у входа в подъезд. Запах дыма проникал в подъезд и квартиру истцов на третьем этаже. В качестве доказательств они представили фото- и видеозаписи.

Нижестоящие инстанции не усмотрели оснований для запрета, однако кассационный суд с ними не согласился. Там подчеркнули, что курение не должно нарушать права соседей и доставлять им неудобства.

Право лица пользоваться жилым помещением, в том числе курить в нем либо вблизи него, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака… не распространялись за пределы зоны, контролируемой курящим указали в суде

Дело направили на новое рассмотрение. Нижестоящей инстанции предстоит определить, какая компенсация полагается жильцам.