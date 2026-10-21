Юрист Абрикосова: за дым и пожар на курильщиков можно подавать в суд

Юрист объяснила, когда на соседа-курильщика можно подать в суд Юрист Абрикосова: за дым и пожар на курильщиков можно подавать в суд

Москва21 окт Вести.Одной из распространенных причин соседских конфликтов являются курящие жильцы, но раньше подать в суд на такого соседа было редким случаем. Сегодня же, по данным юридической компании "ЭНСО" количество таких исков выросло с одного в год до одного в месяц. Юрист Ольга Абрикосова рассказала MK.RU, когда можно подавать в суд на соседа-курильщика.

Помимо возмещения морального вреда истцы требуют возложения на курящего соседа запрета на курение им сигарет в той форме, при которой исторгаемый им дым доплывает до чужой квартиры, объясняет эксперт. И хотя доказать источник происхождения табачного облака ой как не просто, некоторым это удается.

К слову, имеет значение систематичность и процесса. Есть большая разница, эпизодически ли кто-то выкуривает сигаретку, или же сосед, у которого окна рядом с вами, по десять раз выходит на балкон, и табачный дым постоянно влетает вам на кухню говорит Абрикосова

Ответ на вопрос, можно ли курить на своем балконе, состоит из двух постулатов. Во-первых, надо предусмотреть все возможное, чтобы от сигареты не возникло возгорания где-либо. Во-вторых, не стоит забывать о правилах общежития в многоквартирном доме, в которых прописаны права соседей на здоровую среду проживания.

сли дым от курения на балконе систематически проникает в соседние квартиры, то жильцы могут обратиться в суд или в управляющую компанию. В качестве основного доказательства сосед сможет использовать экспертизу содержания вредных веществ в воздухе в своей квартире в момент курения соседа. Это сложный и трудоемкий процесс, но возможный считает юрист

Ну, а если курение на балконе стало не только причиной недовольства соседей, но и причиной пожара, то виновнику нужно будет компенсировать стоимость ущерба.

Кроме того, ему грозят штрафы за нарушение правил пожарной безопасности - от 5000 до 15 000 рублей по статье 20.4 КоАП РФ. А если упавший окурок привел к возникновению пожара и уничтожению или повреждению чужого имущества, либо причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, то такое нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей.

Если же сумма ущерба соседям свыше 250 000 рублей - в таком случае виновнику грозит ответственность уже по статье 168 Уголовного кодекса РФ.