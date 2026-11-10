Москва10 ноя Вести.Требование жильцов многоквартирных домов компенсации морального вреда от соседей, которые курят возле подъезда и распространяют табачный дым в квартиры, является обоснованным. Такое мнение ИС "Вести" высказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что жильцы могут требовать от курильщиков компенсацию морального вреда, за то, что они курят возле подъезда и распространяют табачный дым в квартиры.

Считаю это решение абсолютно верным, и теперь, надеюсь, будет формироваться судебная практика, которая все-таки будет защищать жильцов, а самое главное, сделает понятным механизм фиксации таких нарушений. Пока в судебной практике не закрепились требования к таким доказательствам, собирать их действительно очень сложно заметил он

Хаминский также подчеркнул, что размер компенсаций для нарушителя может быть больше, чем размер штрафа.

В данном случае речь идет не о штрафе, а о возмещении морального ущерба. И когда те, кому причиняет неудобство и дискомфорт табачный был, могут требовать моральный ущерб не в 500-1500 рублей, как административный штраф, а можно предъявлять требования возмещения морального ущерба и в 10, и в 100 тысяч рублей. Именно такой способ заставит нарушителя задуматься о том, что надо бы своих соседей уважать. Тем более, что здесь речь идет о простом уважении к тем людям, которые живут рядом с тобой пояснил юрист

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что для борьбы с курильщиками на балконе общего пользования в многоквартирных жилых домах важно предоставить доказательства в виде фото, а также провести экспертизу воздуха.