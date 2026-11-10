Москва10 ноя Вести.Необходимо ввести ответственность, вплоть до уголовной, за системные нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заявил ИС "Вести" заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

Административная ответственность, возможно, даже дисциплинарная. Но если это носит системный характер, должна вводиться уголовная ответственность. И только при этом возможно навести порядок сказал Терновцов

Однако доказать конкретный умысел управляющей компании будет сложно, указала эксперт правления "Народный фронт. Аналитика", председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Очень тяжело сейчас доказать..., что она (управляющая компания - прим. ред.) хотела вас обмануть. Они говорят: "Ой, это техническая ошибка, человеческий фактор, это еще что-то". Вы понимаете судебную практику? Очень тяжело доказать умысел на обман обозначила Олеся Тыщенко

Россияне значительно переплачивают за общедомовые нужды, добавил юрист, председатель Правления Союза жилищных организаций, член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты РФ.

На сегодняшний день граждане на общедомовые нужды переплачивают десятки миллиардов рублей. Это вода, это электричество, это очень большие суммы, и по сути это коммунальные, коммунальная мафия заключил Константин Крохин

В Госдуме РФ рассказали, за какие допуслуги ЖКУ можно не платить.