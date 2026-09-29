Затопление квартиры — ситуация, в которой нужно действовать быстро и последовательно. Что делать в первую очередь, как определить виновника, составить акт и получить компенсацию, ИС “Вести” рассказал управляющий директор “Ренессанс страхования” Артем Искра.

Первые минуты после затопления

В первую очередь необходимо снизить риск короткого замыкания. “Если вода попадает на розетки, скрытую проводку и тому подобное, нужно отключить электричество в квартире через электрощиток. Если протечка в вашей квартире, следует перекрыть вентили на вводе либо отдельный кран перед неисправным прибором”, — рассказал Артем Искра.

Если заливают соседи сверху, но их нет дома или они не открывают, аварийная служба должна организовать перекрытие стояка или другого участка системы, к которому у жильца нет доступа.

До приезда аварийной службы уберите из зоны залива вещи, которые можно быстро спасти. Подставьте емкости под воду, но не начинайте ремонт и не выбрасывайте поврежденные предметы подчеркивает Искра

Вода Фото: Unsplash

Куда звонить в первую очередь

“Если вода продолжает поступать, необходимо связаться с аварийно-диспетчерской службой управляющей компании (УК) или товариществом собственников жилья (ТСЖ). Если дозвониться в УК не получается, можно звонить в городскую аварийную службу. Параллельно нужно связываться с соседями сверху”, — рассказал управляющий директор “Ренессанс страхования”.

Как правильно зафиксировать последствия затопления

Сделать фото или заснять на видео затопление лучше сразу, как только оно обнаружено и пока вода еще течет. Артем Искра объяснил, что именно нужно зафиксировать:

На видео нужно показать общий вид квартиры, каждую пострадавшую комнату, потолок, стены, пол, мебель и технику. Отдельно нужно снять крупным планом места, где видны капли, потеки, вздутие пола, пятна, мокрые розетки, поврежденные вещи. Если видно, откуда поступает вода, это нужно снять отдельно. Например, шов потолочной плиты, участок стены, трубу, место прохода стояка.

На видео можно вслух назвать дату, время, адрес и коротко описать, что происходит. Файлы не нужно редактировать, обрезать или пересылать в мессенджерах вместо оригиналов. Лучше сохранить исходники в памяти телефона и сделать копию в облаке. Полезно пригласить двух соседей, чтобы они видели последствия залива. Их объяснения могут понадобиться, если виновник позже будет оспаривать ущерб объясняет эксперт

Кто составляет акт о заливе квартиры и что в нем указывается

“Обычно в осмотре участвуют пострадавший собственник или наниматель, представитель обслуживающей организации и, если возможно, предполагаемый виновник. Акт составляет комиссия от управляющей компании или ТСЖ. По закону — постановлению правительства РФ № 354 — они обязаны прибыть и составить его в течение 12 часов после обращения”, — рассказал управляющий директор.

Искра подчеркивает, что в акте обязательно должны быть указаны:

дата, время составления и адрес;

состав комиссии: ФИО представителя УК, пострадавшего, предполагаемого виновника; если виновник отказывается подписывать акт, то об этом делается отметка;

предполагаемая причина залива, например “разрыв соединения на отводе полотенцесушителя”, “залив от вышерасположенной квартиры №…”;

подробное описание всех повреждений: площадь пятен на потолке, перечень намокшей мебели и техники, состояние напольного покрытия, деформация дверей.

Формулировки вроде “повреждена отделка” недопустимы, нужна конкретика. Акт подписывают все присутствующие. Требуйте себе оригинал акта или хотя бы четкую читаемую фотографию документа сразу же добавляет эксперт

Если предполагаемый виновник не пришел или отказался подписывать акт, это нужно отметить в документе, подчеркивает Искра. “Если УК не приходит, можно составить самостоятельный акт с соседями. В нем нужно указать время обращения в управляющую организацию, номер заявки, если его сообщили, и описать последствия залива. Такой документ не заменяет акт УК полностью, но помогает подтвердить, что собственник не бездействовал”, — объясняет он.

Документы Фото: Источник: https://www.magnific.com

Как определить виновника затопления

Виноват в затоплении квартиры может быть как сам жилец, так и сосед сверху, управляющая компания или застройщик. Все будет зависеть от того, где произошла авария.

Если прорвало гибкую подводку, смеситель, бачок унитаза, фильтр, счетчик, внутреннюю разводку труб, стиральную или посудомоечную машину, обычно отвечает собственник квартиры, где произошла протечка. Если поврежден общий стояк холодной или горячей воды, канализации либо участок системы до первого отключающего устройства на ответвлении в квартиру, вопрос обычно относится к зоне ответственности УК. По отоплению нужно смотреть схему системы. Радиатор без отключающих устройств чаще относится к общему имуществу объясняет Артем Искра

При этом эксперт отмечает, что, если радиатор можно отключить от общедомовой системы кранами и он обслуживает только одну квартиру, ответственность может лечь на собственника.

Когда нужно приглашать независимого оценщика ущерба

Оценка ущерба помогает посчитать в денежном выражении имущественные потери, которые возникли из-за затопления. Осматривает имущество, рассчитывает убытки и составляет отчет специалист — оценщик.

Оценщика приглашают после того, как вода перестала поступать, первичная авария устранена и составлен акт о заливе. Делать оценку лучше до восстановительного ремонта, чтобы специалист видел реальные повреждения рассказал управляющий директор компании

Артем Искра отмечает, что иногда оценщика лучше вызвать через несколько дней после залива, потому что часть последствий проявляется не сразу: вздувается напольное покрытие, деформируются двери, выходит из строя техника. “До осмотра нужно сохранить поврежденные вещи. Предполагаемого виновника лучше заранее уведомить о дате, времени и месте оценки. Уведомление можно вручить лично под подпись или отправить заказным письмом с описью вложения”, — добавляет эксперт.

У кого и как правильно требовать возместить ущерб

Сначала нужно определить предполагаемого виновника.

Если авария произошла в квартире сверху, претензию направляют собственнику этой квартиры. Если причина связана с общедомовым имуществом — УК или ТСЖ. К претензии прикладывают копию акта о заливе, отчет оценщика, фотографии, документы на поврежденное имущество, чеки на срочные работы и расходы на оценку. Там указывают сумму ущерба и срок для добровольного возмещения — обычно это 10 или 15 дней. Если виновник не отвечает или отказывается платить, пострадавший может обратиться в суд рассказал Искра

Деньги Фото: Pexels

Кроме стоимости ремонта можно требовать расходы на оценщика, почтовые расходы, услуги представителя и другие подтвержденные затраты. Если ответчиком выступает управляющая организация, дополнительно может применяться закон о защите прав потребителей, включая штраф за отказ добровольно удовлетворить требования, подчеркивает управляющий директор “Ренессанс страхования”.

Какие ошибки после залива чаще всего мешают получить компенсацию

“Чаще всего мешают поздний вызов аварийной службы, отсутствие акта, плохая фото- или видеофиксация и ремонт до оценки. Еще одна распространенная ошибка — подписать акт, в котором повреждения описаны общими словами или указано, что ущерб визуально не выявлен, хотя следы залива есть”, — поделился Артем Искра.

Эксперт рекомендует не ограничиваться устной договоренностью с соседом. “Если деньги передают без расписки и без фиксации суммы, потом трудно доказать, что именно компенсировал виновник и остались ли претензии. Поврежденные вещи лучше не выбрасывать до осмотра оценщика. Если вещь нужно срочно убрать из квартиры, ее сначала фотографируют со всех сторон и фиксируют состояние на видео”, — объясняет он.

Еще одна ошибка, на которую обращает внимание эксперт, — не проверять скрытые повреждения. “Вода может попасть под плинтусы, внутрь стяжки, в межпанельные швы, за встроенную мебель. Если эти последствия не попали в акт и отчет оценщика, взыскать расходы на их устранение сложно”, —рассказал Артем Искра.