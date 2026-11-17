Суд обязал жильцов на юге Москвы демонтировать камеру и дверь по требованию УК В Москве суд обязал жильцов убрать камеру наблюдения и дверь в тамбуре

Москва17 ноя Вести.Управляющая компания одного из многоквартирных домом на юге Москвы через суд обязала жителей демонтировать установленную ими без разрешения собрания собственников жилья камеру видеонаблюдения над входом в квартиру, сообщает РИА Новости.

Осенью 2024 года один из жителей дома пожаловался в управляющую компанию на захламленный приквартирный холл. В УК установили, что соседи заставили его личными вещами, а также установили металлическую дверь тамбура и видеокамеру над дверью одной из квартир, что нарушает правила пользования общим имуществом многоквартирного дома и требования противопожарного режима. Собственники квартир добровольно не устранили нарушения, поэтому управляющая компания обратилась в суд.

Ответчики иск не признали, однако суд удовлетворил требования управляющей компании.

Суд пришел к обоснованному выводу об удовлетворении исковых требований говорится в решении суда

Помимо камеры, суд обязал жильцов демонтировать металлическую дверь и убрать предметы мебели и другие посторонние предметы из приквартирного холла.

Попытка оспорить решение суда не увенчалась успехом.