Жители дома в Москве возмущены тем, что не могут добиться смены УК

Жильцы дома в Москве жалуются на невозможность сменить управляющую компанию Жители дома в Москве возмущены тем, что не могут добиться смены УК

Москва1 сен Вести.Жильцы многоквартирного дома на западе Москвы намерены добиться смены управляющей компании (УК). Собственники квартир дома №3 на Давыдковской улице утверждают, что представители новой УК подделали протокол общего собрания. О своих претензиях к управляющей компании жильцы рассказали в беседе ИС "Вести".

Так, жительница дома Людмила Дадонова заявила, что в оспариваемом протоколе собрания стоят фальшивые подписи ее и сына.

Моя подпись стоит под этим протоколом, не только моя, но и моего сына, который в то время был на СВО. Мало того, я могу показать свидетельство о смерти моего сына, которое датировано 15 мая 2025 года рассказала она

Житель дома Игорь Веригин отмечает, что, несмотря на недовольство жильцов управляющей компанией, от жилинспекции результативного решения добиться не удается.

И получается, что любая компания, которая приходит в многоквартирный дом, она поступает так же: делает протокол, ставит какие-то подписи, подает [обращение] в ГЖИ, а ГЖИ, не разбираясь, мол, "мы не должны с этим разбираться", дает им лицензию пояснил он

Как рассказали журналистам недовольные собственники квартир, напрямую пообщаться с руководством управляющей компании им не удается.

Жильцы хотят, чтобы по их жалобам началось расследование, а управляющую компанию им удалось бы сменить.