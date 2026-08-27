Соседи стучат по трубам в 6 утра. Юрист ответил, как поступить в такой ситуации

Ранний подъем по будильнику — не самая приятная вещь, но еще хуже, когда в шесть утра вас будит сосед, который стучит по трубам или батарее. Многие сталкиваются с такой ситуацией, но не знают, считается ли это нарушением закона и куда жаловаться. Вместе с юристом разбираемся, законно ли шуметь таким образом, какие меры можно принять и почему не стоит отвечать соседям тем же.

Законно ли стучать по трубам в 6 утра: что говорит закон о тишине

По словам юриста Юрия Александрова, собственники квартир и жильцы обязаны уважать права и законные интересы соседей, а также соблюдать правила пользования жилыми помещениями и общим имуществом дома. Это требование закреплено в части 4 статьи 30 Жилищного кодекса РФ.

Санитарные нормы также устанавливают допустимый уровень шума в жилых помещениях. Согласно СанПиН 1.2.3685-21, с 7:00 до 23:00 он не должен превышать 55 дБ, а с 23:00 до 7:00 — 45 дБ.

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Если действия соседей создают в вашей квартире шум выше установленных санитарных норм, это может рассматриваться как нарушение требований статьи 30 Жилищного кодекса РФ. Размер штрафов за нарушение тишины определяется региональным законодательством, поэтому в разных субъектах РФ они могут отличаться. Стук по батареям или трубам в 6 утра, как правило, относится к шумовым воздействиям, которые нарушают режим тишины. Если такие действия мешают отдыху жильцов и превышают допустимый уровень шума, их можно считать незаконными. Юрий Александров Юрист

Что делать, если сосед стучит по трубам

Если соседи стучат по трубам регулярно, важно сначала зафиксировать нарушение. Если вы живете не один, дополнительным доказательством могут стать свидетельские показания членов семьи или других жильцов.

Затем стоит попробовать решить вопрос мирно — поговорить с соседями и попросить их прекратить шуметь. Если это не помогает, можно обратиться к участковому. Он вправе зафиксировать нарушение и, при наличии оснований, привлечь виновных к административной ответственности по региональному законодательству о тишине.

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Также можно направить жалобу в управляющую компанию или местную администрацию. Однако их возможности по выяснению причин шума и воздействию на нарушителей обычно ограничены.

Если проблема сохраняется, собственник квартиры вправе обратиться в суд. В иске можно потребовать устранить нарушение прав, в том числе принять меры по снижению шума, а также взыскать компенсацию морального вреда. В качестве доказательств пригодятся постановления о привлечении соседей к ответственности, результаты замеров уровня шума и показания свидетелей. Суды нередко встают на сторону жильцов, если факт систематического нарушения тишины подтвержден документально. Юрий Александров Юрист

Стоит ли стучать в ответ

Иногда возникает соблазн постучать в ответ, но этого делать не стоит.