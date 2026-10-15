Юрист рассказала, как добиться запрета парковки во дворе жилого дома Юрист Свечникова: жильцы дома могут добиться запрета парковки во дворе

Москва15 окт Вести.Жители многоквартирных домов вправе добиваться установки во дворе знаков, запрещающих парковку, если автомобили затрудняют движение пешеходов и проезд спецтранспорта. Об этом NEWS.ru рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова, посоветовавшая решать вопрос коллективным обращением в местную администрацию.

Эксперт описала правильный порядок действий в ситуации, когда автовладельцы превращают двор в стоянку, паркуются на тротуарах или газонах, либо блокируют подъезды.

Можно добиться установки знаков, запрещающих парковку. Чтобы раз и навсегда решить проблему, имеет смысл ходатайствовать перед местной администрацией об установке дорожных знаков или ограждений. пояснила Свечникова

По словам юриста, жители дома могут подготовить коллективную петицию чиновникам с фотографиями загроможденного двора, либо, что предпочтительнее, вынести вопрос на общее собрание.

Если большинство поддержит инициативу, чиновники не откажут заверила эксперт

Помимо этого, по словам Свечниковой, пожаловаться на нарушителей можно через специальную форму на сайте Госавтоинспекции. К обращению, подчеркнула эксперт, нужно приложить фотографии, которые четко доказывают факт нарушения.

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