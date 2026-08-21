Москва21 авг Вести.У бригад скорой помощи, в отличие от пожарных, обычно нет кодов доступа для проезда на огражденную территорию садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ). Эта информация должна предоставляться по первому требованию, иначе СНТ грозит штраф. Об этом ИС "Вести" рассказала руководитель общественной приемной общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Людмила Бурякова.

Она пояснила, что СНТ вправе устанавливать различного рода ограждения, но общая инфраструктура должна быть всегда доступна. Непредоставление кода доступа от шлагбаума или ворот экстренным службам является нарушением.

Это наказуемо. Причем, если, например, мы говорим про пожарную безопасность, то уже есть прецеденты, когда человеку не дали доступ, ну, типа, ты должник, ну и сиди тогда без доступа. Вот как деньги заплатишь, так дадим. Человек пожаловался в пожарный надзор и оштрафовали СНТ на 150 000 [рублей]. То есть не надо с должниками работать так, чтобы что-то запрещать. В принципе, это, как мы уже говорили, общая инфраструктура, и к ней должен иметь доступ каждый человек. И если уже случаются какие-то вот прецеденты, то это для СНТ наказуемо сказала эксперт

Также она объяснила, куда можно пожаловаться в случае установки платного проезда на территорию СНТ.

Можно обратиться в полицию, в прокуратуру или в суд. Когда есть разговор про сервитут, это решается через суд. Можно также обратиться в муниципальную администрацию. В принципе, это тоже возможно и довольно быстро это решается посоветовала Бурякова

Ранее руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин поделился мнением, что установка шлагбаума во дворе без необходимых разрешений может привести к конфликту между жильцами дома и гостями. По его словам, не все жильцы дома могут быть согласны платить деньги за работу шлагбаума.