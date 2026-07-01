Москва1 июл Вести.Установка шлагбаума во дворе без необходимых разрешений может привести к конфликту между жильцами дома и гостями. Таким мнением с ИС "Вести" поделился руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин.

Он также отметил, что не все жильцы дома могут быть согласны платить деньги за работу шлагбаума.

Муниципалитет, конечно, может прийти и сказать: "Снести [шлагбаум] немедленно", потому что здесь очень многое зависит от того, в чьей собственности находится дорога, кто за нее отвечает, эта дворовая территория. Очень сильно на это влияет, есть ли установленная схема проезда, потому что, может быть, этот шлагбаум как-то влияет, перекрывает транспортный поток, не допускает автомобили в жилую зону и так далее. То есть самое главное, чтобы при установке шлагбаума действительно были пройдены все необходимые мероприятия. В противном случае это вызывает, во-первых, конфликтную ситуацию в обществе, потому что часть людей – за шлагбаумы, другая часть – против. Гости не могут попасть к своим родственникам, потому что установлен шлагбаум. И оплата этого шлагбаума тоже требует определенных денег. Соответственно, эти деньги будут собираться с жильцов, и это не всем нравится. То есть это такой очаг конфликтности возникает рассказал Ладушкин

Ранее юрист Вадим Виноградов рассказал, в каких случаях можно устанавливать шлагбаум в СНТ. Он отметил, что эта сфера регулируется ст. 304 ГК России.