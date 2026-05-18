Москва18 маяВести.Правительство Москвы внесло изменения в правила межевания участков, на которых расположены многоквартирные дома. Ряд жителей могут утратить контроль над гаражами и шлагбаумами, пишет РБК.
Соответствующее постановление мэрии было опубликовано 5 мая. Изменения в первую очередь коснутся тех домов, где еще не установлены границы придомовых территорий.
Теперь у жильцов есть год на то, чтобы зарегистрировать участок под домом в Росреестре с момента утверждения его проекта межевания… Если за год территория не встанет на кадастровый учет, то ее границы будут установлены по общему правилу. Размеры участка в этом случае определят по внешнему контуру здания.говорится в тексте
При этом отступить от границ здания при оформлении участка разрешено всего на два метра. Соответственно, все шлагбаумы, пристройки и другие объекты, которые окажутся за участком, перейдут в ведение городских властей.
Нововведения затронут и уже зарегистрированные в Росреестре участки. Речь пойдет о тех придомовых территориях, границы которых в реальности не соответствуют ранее утвержденным проектам межеванияуточняется в материале
Также подчеркивается, что все проекты межевания будут проходить процедуру согласования в Департаменте градостроительной политики Москвы. Ранее эти функции выполняла Москомархитектура.
Ранее жителей предупредили о том, что установка шлагбаума во дворе жилого дома может обернуться штрафом. Сумма может составить до 30 тысяч рублей.