В Москве изменились правила межевания участков под многоквартирными домами Мэрия Москвы внесла изменения в правила межевания участков под МКД

Москва18 мая Вести.Правительство Москвы внесло изменения в правила межевания участков, на которых расположены многоквартирные дома. Ряд жителей могут утратить контроль над гаражами и шлагбаумами, пишет РБК.

Соответствующее постановление мэрии было опубликовано 5 мая. Изменения в первую очередь коснутся тех домов, где еще не установлены границы придомовых территорий.

Теперь у жильцов есть год на то, чтобы зарегистрировать участок под домом в Росреестре с момента утверждения его проекта межевания… Если за год территория не встанет на кадастровый учет, то ее границы будут установлены по общему правилу. Размеры участка в этом случае определят по внешнему контуру здания. говорится в тексте

При этом отступить от границ здания при оформлении участка разрешено всего на два метра. Соответственно, все шлагбаумы, пристройки и другие объекты, которые окажутся за участком, перейдут в ведение городских властей.

Нововведения затронут и уже зарегистрированные в Росреестре участки. Речь пойдет о тех придомовых территориях, границы которых в реальности не соответствуют ранее утвержденным проектам межевания уточняется в материале

Также подчеркивается, что все проекты межевания будут проходить процедуру согласования в Департаменте градостроительной политики Москвы. Ранее эти функции выполняла Москомархитектура.

Ранее жителей предупредили о том, что установка шлагбаума во дворе жилого дома может обернуться штрафом. Сумма может составить до 30 тысяч рублей.