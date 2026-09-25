Россиянам рассказали, как бороться с рекламными фургонами, занимающими парковку Юрист рассказал, как бороться с рекламными прицепами, занимающими парковку

Москва25 сен Вести.Владельцы компаний часто прибегают к относительно недорогому способу рекламы – наносят ее на кузов прицепов или фургонов и оставляют их на парковочных местах на длительный срок. О том, как бороться с такой рекламной "недвижимостью", информационной службе "Вести" рассказал юрист Эльдар Гамидулаев.

По словам юриста, главное – собрать достаточное количество доказательств, для чего подойдут фото и видео.

После того, как доказательства собраны – необходимо обращаться в территориальное управление Федеральной антимонопольной службы, также необходимо обращаться с жалобой в ГИБДД. Это можно сделать как посредством электронного формата, также посредством почты России сообщил Гамидулаев

Отмечается, что собранные доказательства должны включать указание адреса и количества времени стоянки такого прицепа или автомобиля.