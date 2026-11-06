Депутат ГД Антропенко: украшение подъезда к Новому году нужно согласовать с УК

В Госдуме рассказали о правилах украшения подъезда к Новому году Депутат ГД Антропенко: украшение подъезда к Новому году нужно согласовать с УК

Москва6 ноя Вести.Украшение подъезда к Новому году должно соответствовать правилам безопасности, кроме того, его нужно согласовать с соседями и управляющей компанией, рассказало РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Антропенко.

Подъезд является общим имуществом, поэтому нужно согласовать оформление с другими жильцами и управляющей компанией отметил депутат

Он также уточнил, что гирлянды и украшения не должны загораживать эвакуационные выходы, создавать нагрузку на электросеть или мешать проходу. По его словам, лучший вариант – украсить дверь своей квартиры, а если соседи не против – всем вместе поработать над декором подъезда.