Москва7 октВести.При встрече с медведем нужно укрыться в доме или автомобиле и сразу вызвать экстренные службы, а не пытаться отпугнуть хищника выстрелом. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Ольга Степченко.
По ее словам, выстрел может спровоцировать агрессию животного.
Если медведь вышел непосредственно на участок, самое безопасное решение — зайти в дом, автомобиль или другое надежное укрытие и сообщить в экстренные службы по номеру 112отметила депутат
Она добавила, что наличие законно приобретенного оружия не означает, что его можно использовать для отпугивания медведя.
Согласно закону, граждане могут применять оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны. Однако, по мнению депутата, при отсутствии непосредственной угрозы жизни не стоит самостоятельно пытаться решать проблему с помощью выстрелов. В этой связи гораздо безопаснее укрыться и дождаться специалистов.