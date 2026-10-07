Депутат: не нужно отпугивать медведей выстрелами, чтобы не вызвать нападение

В ГД рекомендовали избегать выстрелов при встрече с медведем Депутат: не нужно отпугивать медведей выстрелами, чтобы не вызвать нападение

Москва7 окт Вести.При встрече с медведем нужно укрыться в доме или автомобиле и сразу вызвать экстренные службы, а не пытаться отпугнуть хищника выстрелом. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Ольга Степченко.

По ее словам, выстрел может спровоцировать агрессию животного.

Если медведь вышел непосредственно на участок, самое безопасное решение — зайти в дом, автомобиль или другое надежное укрытие и сообщить в экстренные службы по номеру 112 отметила депутат

Она добавила, что наличие законно приобретенного оружия не означает, что его можно использовать для отпугивания медведя.

Согласно закону, граждане могут применять оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны. Однако, по мнению депутата, при отсутствии непосредственной угрозы жизни не стоит самостоятельно пытаться решать проблему с помощью выстрелов. В этой связи гораздо безопаснее укрыться и дождаться специалистов.