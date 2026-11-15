Зоолог перечислил способы отпугивания медведя в лесу Зоолог Кречмар: медведя в лесу можно отпугнуть свистом или спокойным голосом

Москва15 ноя Вести.При встрече с медведем в лесу, который заметил человека и идет на встречу, можно отпугнуть зверя спокойным голосом. Об этом сообщил ТАСС кандидат биологических наук, зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

Также специалист порекомендовал людям, отправляющимся в лес, иметь при себе сигнальный свисток. Если спокойный голос не помог, то свист и другие непривычные для медведя звуки также могут помочь отпугнуть хищника.

Смартфон. Дать прослушать какой-нибудь агрессивный современный музыкальный трек. Все звери боятся того, что неестественно. И свист неестественный звук, музыкальный трек тем более неестественный отметил эксперт

Помимо этого, зоолог рекомендовал использовать пневмогорны, устройства, издающие громкий звуковой сигнал для отпугивания зверей.