Москва15 нояВести.При встрече с медведем в лесу, который заметил человека и идет на встречу, можно отпугнуть зверя спокойным голосом. Об этом сообщил ТАСС кандидат биологических наук, зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.
Также специалист порекомендовал людям, отправляющимся в лес, иметь при себе сигнальный свисток. Если спокойный голос не помог, то свист и другие непривычные для медведя звуки также могут помочь отпугнуть хищника.
Смартфон. Дать прослушать какой-нибудь агрессивный современный музыкальный трек. Все звери боятся того, что неестественно. И свист неестественный звук, музыкальный трек тем более неестественныйотметил эксперт
Помимо этого, зоолог рекомендовал использовать пневмогорны, устройства, издающие громкий звуковой сигнал для отпугивания зверей.