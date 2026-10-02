Москва2 окт Вести.Отпугнуть медведя можно агрессивной мелодией, включенной на полную мощность. Такой совет в интервью ИС "Вести" дал зоолог, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком Михаил Кречмар.

Он предупредил, что ни в коем случае нельзя кричать – в крике зверь считывает неуверенность и может напасть.

Человеческий голос — очень неестественное явление в природе, одно из самых. И, в общем, на все неестественное, непонятное звери реагируют однозначно – они убегают. Не повезло – начинает приближаться. Значит, то же самое – скачивайте … агрессивную мелодию, что-нибудь из современной музыки и [включайте] на полную мощность. Кричать не рекомендую. В крике медведь считывает неуверенность. На самом деле, это может вызвать агрессию сказал Кречмар

Также специалист посоветовал иметь при себе сигнальный свисток или пневмогорн – небольшой баллон, который издает громкий и резкий звук.

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