Москва27 окт Вести.В России следует создать единую информационную базу учета домашних животных. Об этом ИС "Вести" заявила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, в ходе зимней сессии в Госдуме планируется рассмотреть шесть законопроектов о домашних и бродячих животных. Со стороны правительства на них уже было получено одобрение.

Поводом для создания рабочей группы явились трагедии, которые произошли с детьми, с женщинами. 27 детей погибли в прошлом году от зубов бездомных животных. Поэтому надо понять, это действительно бездомные животные либо это животные, с которыми небрежно обращаются свои хозяева? На сегодня нет понимания того, сколько собак воспитывается с хозяевами, а сколько собак не имеет своих хозяев. И для того, чтобы навести порядок в этой сфере, нам нужно, конечно, обязательное чипирование этих животных и создание единой информационной базы сказала она

По ее словам, такой реестр можно встроить в уже имеющуюся базу ФГИС "ВетИС" (Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии). Сейчас в системе ведется, в том числе, учет крупного рогатого скота.

И мы нашли возможность инкорпорировать туда, в том числе информацию и о домашних животных пояснила Останина

Парламентарий добавила, что чипирование планируется осуществлять за счет самих владельцев собак.