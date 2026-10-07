Москва7 окт Вести.В России необходимо принять закон о детских товарах. Об этом ИС "Вести" заявила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, в портфеле комитета находятся 44 законопроекта.

Особое внимание мы хотели бы уделить закону, который защищал бы здоровье наших детей и производителей детских товаров. За восемь созывов не было внесено ни разу законопроекта и принят не был закон о детских товарах. Мы такой закон внесли межфракционный, поэтому работу продолжим, но очень надеемся на то, что нам удастся все-таки в девятом созыве принять закон о детских товарах