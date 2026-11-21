Москва21 ноя Вести.В России необходимо установить минимальный размер алиментов на ребенка и создать государственный алиментный фонд. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Информацию приводит РИА Новости.

По словам политика, такой фонд поможет защитить права детей, родители которых уклоняются от выплаты алиментов.

В России необходимо создать государственный алиментный фонд! Мы предлагаем установить минимальный размер алиментов на уровне детского прожиточного минимума в регионе. Если родитель не платит или перечисляет меньше установленного минимума, разницу должно компенсировать государство. А затем самостоятельно взыскивать эти деньги с должника, причем с процентами заявил он

Миронов отметил, что у государства есть действенные способы взыскания задолженности с граждан, один из них – списание средств напрямую с банковского счета должника по решению налоговой службы.

Депутат добавил, что нередко матерям приходится годами добиваться выплаты причитающихся ребенку алиментов, причем все это время ребенка нужно обеспечивать всем необходимым.

Права каждого ребенка должны быть одинаково защищены независимо от достатка родителей подчеркнул он

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму депутатами от фракции "Справедливая Россия", сообщил Миронов.

Ранее партия пенсионеров предложила ввести в России стоматологическую страховку, которая будет действовать как в государственных, так и в частных клиниках.