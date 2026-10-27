Миронов: зарплата учителя за одну ставку должна быть не ниже средней по региону

В России предложили ввести "учительский МРОТ" Миронов: зарплата учителя за одну ставку должна быть не ниже средней по региону

Москва27 окт Вести.В России предложили ввести федеральный минимальный размер оплаты труда для учителей – "учительский МРОТ".

С такой инициативой выступил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Его слова приводит ТАСС.

Депутат отметил, что учителям необходимо обеспечить такие же социальные гарантии, какие есть у госслужащих, а за одну ставку педагог должен получать заработную плату не ниже средней по региону.

Мы настаиваем на том, чтобы по уровню социальных и пенсионных гарантий приравнять учителей к государственным служащим. И установить федеральный "учительский МРОТ" – гарантированную зарплату за одну ставку не ниже средней по региону сказал Миронов

Он добавил, что все переработки, нагрузки свыше нормы часов и дополнительные обязанности должны оплачиваться отдельно.

Ранее в Госдуме предложили расширить перечень льгот для учителей.