Слуцкий предложил поднять базовый оклад учителей до 150% от средней зарплаты ТАСС: Слуцкий предложил поднять оклад учителей до 150% от средней зарплаты

Москва19 окт Вести.Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий предложил законодательно установить базовый оклад учителей по всей России на уровне не менее 150% от средней зарплаты в регионе, сообщает ТАСС.

Чтобы опытные кадры оставались в профессии, а молодые видели в ней перспективу, необходимо законодательно установить базовый оклад учителя по всей стране на уровне не менее 150% от средней заработной платы по конкретному региону отметил Слуцкий

Он также подчеркнул, что все дополнительные рабочие часы, проверки тетрадей и классное руководство должны оплачиваться поверх гарантированного минимума.

По словам парламентария, высокая нагрузка мешает учителям нормально готовиться к урокам и уделять время для каждого ученика.

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