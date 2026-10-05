В ЛДПР призвали отменить необоснованные требования к отчетности педагогов ЛДПР потребует проверить исполнение закона о снижении нагрузки на учителей

Москва5 окт Вести.Партия ЛДПР направит главе Минпросвещения Сергею Кравцову требование проверить исполнение в регионах закона о снижении бюрократической нагрузки на учителей и отменить необоснованные требования к педагогам. Об этом заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

Указанный нормативный акт был принял 8 августа 2024 года и вступил в силу с 1 марта 2025-го.

Слуцкий пояснил в беседе с ТАСС, что эффективность действия закона следует проверять по тому, сколько учителя тратят на выполнение административных требований. ЛДПР намерена добиваться реального снижения нагрузки на педагогов. По его словам, учителя жалуются партии на то, что от них требуют дублировать на бумаге электронные документы.

Направим письмо министру просвещения России с требованием проверить исполнение действующих норм в регионах, выявить дополнительные формы отчетности, которые продолжают навязывать педагогам, и обеспечить отмену необоснованных требований сказал парламентарий

Ранее сообщалось, что Минпросвещения поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина, направленную на уменьшение бюрократической нагрузки на учителей.