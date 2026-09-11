ЛДПР предложила штрафы для школ в размере до 500 тыс. рублей за травлю

За буллинг в школах предложили штрафовать на полмиллиона рублей ЛДПР предложила штрафы для школ в размере до 500 тыс. рублей за травлю

Москва11 сен Вести.Либерально-демократическая партия России внесла законопроект о штрафах за систематическую травлю. Об этом информационной службе "Вести" на форуме ЛДПР "Проблемы образования" заявил председатель партии Леонид Слуцкий.

Документ предусматривает наказание в размере до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для образовательных организаций. По словам Слуцкого, законопроект направлен на закрепление ответственности за буллинг на правовом уровне.

Мы все помним школьные трагедии, которые потрясли страну. Как правило, они были связаны с недостаточными мерами безопасности при организации учебного процесса. И мы извлекли из них свои страшные уроки. Но есть и другая трагедия – тихая, незаметная, ежедневная. Это буллинг. Травля. Это ужас, когда дети издеваются над детьми рассказал Слуцкий

Он отметил, что травля может происходить не только в школе, но и в интернете, а дети, столкнувшиеся с ней, не всегда понимают, куда обратиться за помощью.

Как бы больно не было это признать, но школы часто либо беспомощно закрывают глаза на это, либо просто не знают, что делать. Цифры говорят сами за себя. Посмотрим исследование НИУ ВШЭ. Почти 54% школьников сталкивались с буллингом как жертвы, а около 44% детей – хотя бы однажды, но выступали в роли агрессора поделился глава ЛДПР

Помимо штрафов, партия предлагает включить в обязательном порядке в программу "Разговоров о важном" полноценные модули по профилактике буллинга. Слуцкий также заявил о необходимости обеспечить присутствие профессионального психолога в каждой школе.

Наша цель сделать так, чтобы каждый ребенок точно знал: в сложной ситуации ему есть куда обратиться. И помощь обязательно будет заключил парламентарий

11 сентября Министерство просвещения России запустило телефон доверия. По нему школьники могут сообщать о любых проблемах.