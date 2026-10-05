В ГД предложили дать педагогам дополнительный выходной в честь Дня учителя В Госдуме предложили дать учителям дополнительный выходной в октябре

Москва5 окт Вести.Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов предложил предоставить педагогам дополнительный оплачиваемый выходной в честь Дня учителя.

С соответствующей инициативой парламентарий обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, передает ТАСС.

Предлагаю рассмотреть возможность введения для педагогических работников общеобразовательных организаций ежегодного дополнительного оплачиваемого дня отдыха в связи с празднованием Дня учителя цитирует агентство обращение депутата

По его замыслу, такой выходной учителя смогут использовать в любой день в течение октября по согласованию с работодателем. По мнению Чернышова, это послужит одной из мер поддержки учителей и признания высокой социальной значимости их труда.

Ранее в Госдуме предложили помочь педагогам в приобретении путем разработки федеральной программы, предусматривающей компенсацию 50% первоначального взноса по ипотеке. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар рассказала, что парламентарии намерены направить инициативу в Минпросвещения для дальнейшей проработки.