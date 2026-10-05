В Госдуме предложили компенсировать педагогам половину первого взноса по ипотеке В ГД предложили запустить госпрограмму помощи учителям в приобретении жилья

Москва5 окт Вести.Для оказания педагогам помощи в приобретении жилья следует разработать федеральную программу, предусматривающую компенсацию 50% первоначального взноса по ипотеке. Об этом заявила глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар

В настоящее время в ряде регионов действуют свои жилищные программы для педагогов, но на федеральном уровне данный вопрос не решен. Это приводит к неравенству между учителями и дефициту кадров, пояснила парламентарий в беседе с ТАСС.

По ее мнению, выходом из ситуации может стать программа, предоставляющая возможность учителю купить жилье в ипотеку с господдержкой в конкретном регионе. Выплата в размере 50% от первоначального взноса станет для педагогов подспорьем.

Соответствующие предложения сейчас подготавливают для направления в Министерство просвещения Российской Федерации для их дальнейшей проработки отметила депутат

В качестве критериев для участников такой программы она назвала педагогический стаж от трех лет, возраст до 55 лет включительно, нуждаемость в улучшении жилищных условий, а также готовность работать в конкретной образовательной организации в регионе по меньшей мере в течение пяти лет.

С 1 октября в России изменились условия предоставления льготной семейной ипотеки: для семей с одним ребенком ставка в столичных регионах выросла до 12% годовых, а в остальных субъектах — до 10%. Кроме того, ограничен максимальный срок кредитования — до 15 лет, но для большинства категорий семей были увеличены лимиты займов, что расширяет выбор доступного жилья.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков отметил, что повышение лимитов по семейной ипотеке позволит обходиться без рыночной части кредита