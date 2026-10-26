Москва26 окт Вести.Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил создать федеральную программу "Возвращение в школу" для педагогов, которые раньше работали в общеобразовательных организациях, но затем ушли в другие сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы "Возвращение в школу", направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли говорится в документе

По словам Чернышова, такие специалисты уже имеют профильную подготовку и опыт работы с детьми, однако после длительного перерыва им может понадобиться обновление знаний, освоение новых образовательных требований и поддержка при возвращении в профессию.

В рамках программы предлагается предусмотреть бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в трудоустройстве на подтвержденные вакансии и наставническое сопровождение в первый учебный год. Участвовать в ней смогут в том числе педагоги, которые хотят вернуться в школы по месту жительства без переезда.

Отдельной мерой может стать выплата за возвращение и закрепление в профессии – поэтапно, после первого и последующих лет работы. При этом Чернышов считает необходимым установить требования к прежнему педагогическому стажу и сроку работы вне системы общего образования, а также исключить возможность получения выплат после формального краткосрочного увольнения.

Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений, по его мнению, не должен считаться уходом из профессии. Трудоустраивать участников программы предлагается только на имеющиеся вакансии, без необоснованного сокращения нагрузки других сотрудников.

Ранее доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член-корреспондент Российской академии образования Владимир Блинов высказался за возвращение школьных дежурств.