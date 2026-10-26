Москва26 окт Вести.Возвращение школьных дежурств - это правильная и полезная инициатива. Об этом заявил доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член-корреспондент Российской академии образования Владимир Блинов.

Я думаю, что этот процесс уже начался, и такие проекты рассматриваются Министерством просвещения [РФ]. Конечно, нужна, может быть, несколько новая регламентация этих процессов. Времена меняются, но, безусловно, это будет очень полезно. ... Какие-то элементы можно вводить и в первом классе: протереть собственную парту, доску, полить цветы. … От детей не требуется зеркальной уборки. … Безусловно, элементы поощрения нужны. Но подчеркну слово "элементы". Не надо превращать это в платные взаимоотношения