В ОП предложили ввести в школах систему поощрений для детей за дежурства

ОП: в российских школах нужно ввести систему поощрений для детей за дежурства В ОП предложили ввести в школах систему поощрений для детей за дежурства

Москва12 окт Вести.В российских школах необходимо ввести систему поощрений для детей за дежурства – это повысит мотивацию и ответственность учащихся. Такое мнение высказала ТАСС член Общественной палаты (ОП) РФ Ольга Павлова.

Мое предложение здесь такое: мотивация должна быть коллективной. Если весь класс хорошо отдежурил, класс получает Кубок чистоты и, например, право на внеплановую поездку или экскурсию отметила Павлова

При этом нужно создать этический кодекс дежурного, считает Павлова. Например, ребенок не имеет права выгонять другого из класса или наказывать. По ее словам, важно, чтобы дежурный по школе не превращался надзирателя.

Отмечается, что в школах Казани и Москвы уже применяют игровой подход и начисляются баллы за хорошее дежурство. А лучшему дежурному классу дают право посещать столовую без очереди.